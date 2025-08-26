עוד על BTTY

BTTY מידע על מחיר

BTTY אתר רשמי

BTTY טוקניומיקה

BTTY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bitcointry Token סֵמֶל

Bitcointry Token מחיר (BTTY)

לא רשום

1 BTTY ל USDמחיר חי:

$0.00060694
$0.00060694$0.00060694
+2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bitcointry Token (BTTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:37:10 (UTC+8)

Bitcointry Token (BTTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0025112
$ 0.0025112$ 0.0025112

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+2.27%

+17.99%

+17.99%

Bitcointry Token (BTTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BTTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0025112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTTY השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, +2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcointry Token (BTTY) מידע שוק

$ 298.50K
$ 298.50K$ 298.50K

--
----

$ 303.31K
$ 303.31K$ 303.31K

492.07M
492.07M 492.07M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcointry Token הוא $ 298.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTTY הוא 492.07M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 303.31K.

Bitcointry Token (BTTY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcointry Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcointry Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcointry Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcointry Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.27%
30 ימים$ 0-5.89%
60 ימים$ 0-28.16%
90 ימים$ 0--

מה זהBitcointry Token (BTTY)

This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bitcointry Token (BTTY) משאב

האתר הרשמי

Bitcointry Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcointry Token (BTTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcointry Token (BTTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcointry Token.

בדוק את Bitcointry Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BTTY למטבעות מקומיים

Bitcointry Token (BTTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcointry Token (BTTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcointry Token (BTTY)

כמה שווה Bitcointry Token (BTTY) היום?
החי BTTYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTTY ל USD?
המחיר הנוכחי של BTTY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcointry Token?
שווי השוק של BTTY הוא $ 298.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTTY?
ההיצע במחזור של BTTY הוא 492.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTTY?
‏‏BTTY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0025112 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTTY?
BTTY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BTTY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTTY הוא -- USD.
האם BTTY יעלה השנה?
BTTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:37:10 (UTC+8)

Bitcointry Token (BTTY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.