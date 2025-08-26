Bitcointry Token (BTTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0025112$ 0.0025112 $ 0.0025112 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) +2.27% שינוי מחיר (7D) +17.99% שינוי מחיר (7D) +17.99%

Bitcointry Token (BTTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BTTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0025112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTTY השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, +2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcointry Token (BTTY) מידע שוק

שווי שוק $ 298.50K$ 298.50K $ 298.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 303.31K$ 303.31K $ 303.31K אספקת מחזור 492.07M 492.07M 492.07M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcointry Token הוא $ 298.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTTY הוא 492.07M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 303.31K.