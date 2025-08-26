עוד על BSOV

BitcoinSoV סֵמֶל

BitcoinSoV מחיר (BSOV)

לא רשום

1 BSOV ל USDמחיר חי:

$0.00385996
$0.00385996$0.00385996
+1.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
BitcoinSoV (BSOV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:10:39 (UTC+8)

BitcoinSoV (BSOV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00367401
$ 0.00367401$ 0.00367401
24 שעות נמוך
$ 0.00388643
$ 0.00388643$ 0.00388643
גבוה 24 שעות

$ 0.00367401
$ 0.00367401$ 0.00367401

$ 0.00388643
$ 0.00388643$ 0.00388643

$ 0.309388
$ 0.309388$ 0.309388

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+2.32%

+6.31%

+6.31%

BitcoinSoV (BSOV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00387819. במהלך 24 השעות האחרונות, BSOV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00367401 לבין שיא של $ 0.00388643, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSOVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.309388, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSOV השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, +2.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitcoinSoV (BSOV) מידע שוק

$ 14.31K
$ 14.31K$ 14.31K

--
----

$ 80.82K
$ 80.82K$ 80.82K

3.71M
3.71M 3.71M

20,938,751.0
20,938,751.0 20,938,751.0

שווי השוק הנוכחי של BitcoinSoV הוא $ 14.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSOV הוא 3.71M, עם היצע כולל של 20938751.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.82K.

BitcoinSoV (BSOV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BitcoinSoVל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoinSoV ל USDהיה . $ +0.0005180963.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoinSoV ל USDהיה $ +0.0015573570.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BitcoinSoVל USDהיה $ +0.0010265240232030427.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.32%
30 ימים$ +0.0005180963+13.36%
60 ימים$ +0.0015573570+40.16%
90 ימים$ +0.0010265240232030427+36.00%

מה זהBitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

BitcoinSoV (BSOV) משאב

האתר הרשמי

BitcoinSoVתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BitcoinSoV (BSOV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BitcoinSoV (BSOV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BitcoinSoV.

בדוק את BitcoinSoV תחזית המחיר עכשיו‏!

BSOV למטבעות מקומיים

BitcoinSoV (BSOV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BitcoinSoV (BSOV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BSOV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BitcoinSoV (BSOV)

כמה שווה BitcoinSoV (BSOV) היום?
החי BSOVהמחיר ב USD הוא 0.00387819 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BSOV ל USD?
המחיר הנוכחי של BSOV ל USD הוא $ 0.00387819. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BitcoinSoV?
שווי השוק של BSOV הוא $ 14.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BSOV?
ההיצע במחזור של BSOV הוא 3.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BSOV?
‏‏BSOV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.309388 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BSOV?
BSOV ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BSOV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BSOV הוא -- USD.
האם BSOV יעלה השנה?
BSOV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BSOV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:10:39 (UTC+8)

BitcoinSoV (BSOV) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

