BitcoinSoV (BSOV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00367401 גבוה 24 שעות $ 0.00388643 שיא כל הזמנים $ 0.309388 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) +2.32% שינוי מחיר (7D) +6.31%

BitcoinSoV (BSOV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00387819. במהלך 24 השעות האחרונות, BSOV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00367401 לבין שיא של $ 0.00388643, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSOVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.309388, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSOV השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, +2.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitcoinSoV (BSOV) מידע שוק

שווי שוק $ 14.31K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.82K אספקת מחזור 3.71M אספקה כוללת 20,938,751.0

שווי השוק הנוכחי של BitcoinSoV הוא $ 14.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSOV הוא 3.71M, עם היצע כולל של 20938751.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.82K.