Bitcoin the Turtle מחיר היום

מחיר Bitcoin the Turtle (SLOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00992931, עם שינוי של 0.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLOW ל USD הוא $ 0.00992931 לכל SLOW.

Bitcoin the Turtle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 194,987, עם היצע במחזור של 19.71M SLOW. ב‑24 השעות האחרונות, SLOW סחר בין $ 0.00970805 (נמוך) ל $ 0.01003187 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0414631, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00487056.

ביצועים לטווח קצר, SLOW נע ב -0.65% בשעה האחרונה ו +2.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitcoin the Turtle (SLOW) מידע שוק

שווי שוק $ 194.99K$ 194.99K $ 194.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 201.35K$ 201.35K $ 201.35K אספקת מחזור 19.71M 19.71M 19.71M אספקה כוללת 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin the Turtle הוא $ 194.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLOW הוא 19.71M, עם היצע כולל של 20356524.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 201.35K.