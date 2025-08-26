BiohackerDAO (BIOHACK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.610395 $ 0.610395 $ 0.610395 24 שעות נמוך $ 0.659379 $ 0.659379 $ 0.659379 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.610395$ 0.610395 $ 0.610395 גבוה 24 שעות $ 0.659379$ 0.659379 $ 0.659379 שיא כל הזמנים $ 6.21$ 6.21 $ 6.21 המחיר הנמוך ביותר $ 0.353064$ 0.353064 $ 0.353064 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.14% שינוי מחיר (1D) -5.88% שינוי מחיר (7D) -4.98% שינוי מחיר (7D) -4.98%

BiohackerDAO (BIOHACK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.620479. במהלך 24 השעות האחרונות, BIOHACK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.610395 לבין שיא של $ 0.659379, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIOHACKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.353064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIOHACK השתנה ב +1.14% במהלך השעה האחרונה, -5.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BiohackerDAO (BIOHACK) מידע שוק

שווי שוק $ 364.40K$ 364.40K $ 364.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 588.01K 588.01K 588.01K אספקה כוללת 1,713,405.0 1,713,405.0 1,713,405.0

שווי השוק הנוכחי של BiohackerDAO הוא $ 364.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIOHACK הוא 588.01K, עם היצע כולל של 1713405.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.