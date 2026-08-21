BINDER מחיר היום

מחיר BINDER (BINDER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BINDER ל USD הוא $ 0 לכל BINDER.

BINDER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 704,119, עם היצע במחזור של 1000.00M BINDER. ב‑24 השעות האחרונות, BINDER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00617677, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BINDER נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו +13.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.62.

BINDER (BINDER) מידע שוק

שווי שוק $ 704.12K$ 704.12K $ 704.12K נפח (24 שעות) $ 31.62$ 31.62 $ 31.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 704.12K$ 704.12K $ 704.12K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,209.409216 999,997,209.409216 999,997,209.409216

שווי השוק הנוכחי של BINDER הוא $ 704.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.62. ההיצע במחזור של BINDER הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997209.409216. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 704.12K.