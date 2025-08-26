BIM (BIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.72 $ 2.72 $ 2.72 24 שעות נמוך $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 גבוה 24 שעות $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 שיא כל הזמנים $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0.861976$ 0.861976 $ 0.861976 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.92% שינוי מחיר (1D) -8.80% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

BIM (BIM) המחיר בזמן אמת של הוא $2.72. במהלך 24 השעות האחרונות, BIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.72 לבין שיא של $ 2.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.861976.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIM השתנה ב -1.92% במהלך השעה האחרונה, -8.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIM (BIM) מידע שוק

שווי שוק $ 81.46M$ 81.46M $ 81.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.46M$ 81.46M $ 81.46M אספקת מחזור 30.00M 30.00M 30.00M אספקה כוללת 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BIM הוא $ 81.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIM הוא 30.00M, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.46M.