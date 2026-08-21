BILLBOARD מחיר היום

מחיר BILLBOARD (BILLBOARD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 32.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BILLBOARD ל USD הוא $ 0 לכל BILLBOARD.

BILLBOARD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,283, עם היצע במחזור של 937.54M BILLBOARD. ב‑24 השעות האחרונות, BILLBOARD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BILLBOARD נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +9.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BILLBOARD (BILLBOARD) מידע שוק

שווי שוק $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K אספקת מחזור 937.54M 937.54M 937.54M אספקה כוללת 937,536,189.382651 937,536,189.382651 937,536,189.382651

שווי השוק הנוכחי של BILLBOARD הוא $ 20.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BILLBOARD הוא 937.54M, עם היצע כולל של 937536189.382651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.28K.