BigWil מחיר היום

מחיר BigWil (BWIL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BWIL ל USD הוא $ 0 לכל BWIL.

BigWil כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,567, עם היצע במחזור של 46.55M BWIL. ב‑24 השעות האחרונות, BWIL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00115157, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BWIL נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 163.46.

BigWil (BWIL) מידע שוק

שווי שוק $ 23.57K$ 23.57K $ 23.57K נפח (24 שעות) $ 163.46$ 163.46 $ 163.46 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 506.27K$ 506.27K $ 506.27K אספקת מחזור 46.55M 46.55M 46.55M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BigWil הוא $ 23.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 163.46. ההיצע במחזור של BWIL הוא 46.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 506.27K.