עוד על EAGLE

EAGLE מידע על מחיר

EAGLE אתר רשמי

EAGLE טוקניומיקה

EAGLE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Big Bear Bald Eagle סֵמֶל

Big Bear Bald Eagle מחיר (EAGLE)

לא רשום

1 EAGLE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Big Bear Bald Eagle (EAGLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:09:55 (UTC+8)

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00169857
$ 0.00169857$ 0.00169857

$ 0.0000076
$ 0.0000076$ 0.0000076

--

--

+11.27%

+11.27%

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001175. במהלך 24 השעות האחרונות, EAGLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EAGLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00169857, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000076.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EAGLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) מידע שוק

$ 11.74K
$ 11.74K$ 11.74K

--
----

$ 11.74K
$ 11.74K$ 11.74K

999.32M
999.32M 999.32M

999,323,330.324238
999,323,330.324238 999,323,330.324238

שווי השוק הנוכחי של Big Bear Bald Eagle הוא $ 11.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EAGLE הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999323330.324238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.74K.

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Big Bear Bald Eagleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBig Bear Bald Eagle ל USDהיה . $ -0.0000005440.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBig Bear Bald Eagle ל USDהיה $ +0.0000033089.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Big Bear Bald Eagleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000005440-4.63%
60 ימים$ +0.0000033089+28.16%
90 ימים$ 0--

מה זהBig Bear Bald Eagle (EAGLE)

It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) משאב

האתר הרשמי

Big Bear Bald Eagleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Big Bear Bald Eagle (EAGLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Big Bear Bald Eagle (EAGLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Big Bear Bald Eagle.

בדוק את Big Bear Bald Eagle תחזית המחיר עכשיו‏!

EAGLE למטבעות מקומיים

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Big Bear Bald Eagle (EAGLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EAGLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

כמה שווה Big Bear Bald Eagle (EAGLE) היום?
החי EAGLEהמחיר ב USD הוא 0.00001175 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EAGLE ל USD?
המחיר הנוכחי של EAGLE ל USD הוא $ 0.00001175. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Big Bear Bald Eagle?
שווי השוק של EAGLE הוא $ 11.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EAGLE?
ההיצע במחזור של EAGLE הוא 999.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EAGLE?
‏‏EAGLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00169857 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EAGLE?
EAGLE ‏‏רשם מחירATL של 0.0000076 USD.
מהו נפח המסחר של EAGLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EAGLE הוא -- USD.
האם EAGLE יעלה השנה?
EAGLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EAGLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:09:55 (UTC+8)

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.