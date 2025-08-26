Big Bear Bald Eagle (EAGLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00169857$ 0.00169857 $ 0.00169857 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000076$ 0.0000076 $ 0.0000076 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +11.27% שינוי מחיר (7D) +11.27%

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001175. במהלך 24 השעות האחרונות, EAGLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EAGLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00169857, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000076.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EAGLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K אספקת מחזור 999.32M 999.32M 999.32M אספקה כוללת 999,323,330.324238 999,323,330.324238 999,323,330.324238

שווי השוק הנוכחי של Big Bear Bald Eagle הוא $ 11.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EAGLE הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999323330.324238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.74K.