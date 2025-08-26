Bifrost (BFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0426647 $ 0.0426647 $ 0.0426647 24 שעות נמוך $ 0.04392893 $ 0.04392893 $ 0.04392893 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0426647$ 0.0426647 $ 0.0426647 גבוה 24 שעות $ 0.04392893$ 0.04392893 $ 0.04392893 שיא כל הזמנים $ 0.778815$ 0.778815 $ 0.778815 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01634183$ 0.01634183 $ 0.01634183 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.89% שינוי מחיר (1D) -2.71% שינוי מחיר (7D) -3.44% שינוי מחיר (7D) -3.44%

Bifrost (BFC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04272054. במהלך 24 השעות האחרונות, BFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0426647 לבין שיא של $ 0.04392893, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.778815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01634183.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BFC השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, -2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bifrost (BFC) מידע שוק

שווי שוק $ 59.38M$ 59.38M $ 59.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.09M$ 101.09M $ 101.09M אספקת מחזור 1.39B 1.39B 1.39B אספקה כוללת 2,368,584,074.0 2,368,584,074.0 2,368,584,074.0

שווי השוק הנוכחי של Bifrost הוא $ 59.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BFC הוא 1.39B, עם היצע כולל של 2368584074.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.09M.