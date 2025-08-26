עוד על BFG

BFG מידע על מחיר

BFG אתר רשמי

BFG טוקניומיקה

BFG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BFG Token סֵמֶל

BFG Token מחיר (BFG)

לא רשום

1 BFG ל USDמחיר חי:

$0.01518448
$0.01518448$0.01518448
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BFG Token (BFG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:00:13 (UTC+8)

BFG Token (BFG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01411405
$ 0.01411405$ 0.01411405
24 שעות נמוך
$ 0.01602373
$ 0.01602373$ 0.01602373
גבוה 24 שעות

$ 0.01411405
$ 0.01411405$ 0.01411405

$ 0.01602373
$ 0.01602373$ 0.01602373

$ 0.0378077
$ 0.0378077$ 0.0378077

$ 0.01019117
$ 0.01019117$ 0.01019117

+0.02%

-3.41%

-6.39%

-6.39%

BFG Token (BFG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01518448. במהלך 24 השעות האחרונות, BFG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01411405 לבין שיא של $ 0.01602373, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BFGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0378077, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01019117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BFG השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BFG Token (BFG) מידע שוק

$ 10.67M
$ 10.67M$ 10.67M

--
----

$ 50.53M
$ 50.53M$ 50.53M

699.83M
699.83M 699.83M

3,314,587,720.1642346
3,314,587,720.1642346 3,314,587,720.1642346

שווי השוק הנוכחי של BFG Token הוא $ 10.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BFG הוא 699.83M, עם היצע כולל של 3314587720.1642346. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.53M.

BFG Token (BFG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BFG Tokenל USDהיה $ -0.000537666221358.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBFG Token ל USDהיה . $ -0.0009777605.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBFG Token ל USDהיה $ -0.0007634285.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BFG Tokenל USDהיה $ -0.001733129985933127.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000537666221358-3.41%
30 ימים$ -0.0009777605-6.43%
60 ימים$ -0.0007634285-5.02%
90 ימים$ -0.001733129985933127-10.24%

מה זהBFG Token (BFG)

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BFG Token (BFG) משאב

האתר הרשמי

BFG Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BFG Token (BFG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BFG Token (BFG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BFG Token.

בדוק את BFG Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BFG למטבעות מקומיים

BFG Token (BFG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BFG Token (BFG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BFG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BFG Token (BFG)

כמה שווה BFG Token (BFG) היום?
החי BFGהמחיר ב USD הוא 0.01518448 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BFG ל USD?
המחיר הנוכחי של BFG ל USD הוא $ 0.01518448. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BFG Token?
שווי השוק של BFG הוא $ 10.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BFG?
ההיצע במחזור של BFG הוא 699.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BFG?
‏‏BFG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0378077 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BFG?
BFG ‏‏רשם מחירATL של 0.01019117 USD.
מהו נפח המסחר של BFG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BFG הוא -- USD.
האם BFG יעלה השנה?
BFG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BFG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:00:13 (UTC+8)

BFG Token (BFG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.