BFG Token (BFG) מידע על מחיר (USD)

BFG Token (BFG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01518448. במהלך 24 השעות האחרונות, BFG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01411405 לבין שיא של $ 0.01602373, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BFGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0378077, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01019117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BFG השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BFG Token (BFG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BFG Token הוא $ 10.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BFG הוא 699.83M, עם היצע כולל של 3314587720.1642346. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.53M.