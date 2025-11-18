BetterTherapy מחיר היום

מחיר BetterTherapy (SN102) בזמן אמת היום הוא $ 0,571105, עם שינוי של 2,58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN102 ל USD הוא $ 0,571105 לכל SN102.

BetterTherapy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 895 609, עם היצע במחזור של 1,57M SN102. ב‑24 השעות האחרונות, SN102 סחר בין $ 0,542552 (נמוך) ל $ 0,588374 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0,952224, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0,308385.

ביצועים לטווח קצר, SN102 נע ב +1,81% בשעה האחרונה ו -3,84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BetterTherapy (SN102) מידע שוק

שווי שוק $ 895,61K$ 895,61K $ 895,61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 895,61K$ 895,61K $ 895,61K אספקת מחזור 1,57M 1,57M 1,57M אספקה כוללת 1 568 204,9790476 1 568 204,9790476 1 568 204,9790476

שווי השוק הנוכחי של BetterTherapy הוא $ 895,61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN102 הוא 1,57M, עם היצע כולל של 1568204.9790476. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 895,61K.