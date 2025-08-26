Beni (BENI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00927137 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +7.67% שינוי מחיר (1D) -2.98% שינוי מחיר (7D) +1.38%

Beni (BENI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BENI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BENIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00927137, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BENI השתנה ב +7.67% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beni (BENI) מידע שוק

שווי שוק $ 855.54K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 855.54K אספקת מחזור 991.63M אספקה כוללת 991,627,796.8805556

שווי השוק הנוכחי של Beni הוא $ 855.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BENI הוא 991.63M, עם היצע כולל של 991627796.8805556. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 855.54K.