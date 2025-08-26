עוד על BEING_AI

BEINGAI סֵמֶל

BEINGAI מחיר (BEING_AI)

לא רשום

1 BEING_AI ל USDמחיר חי:

--
----
-7.20%1D
mexc
USD
BEINGAI (BEING_AI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:51:43 (UTC+8)

BEINGAI (BEING_AI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00696326
$ 0.00696326$ 0.00696326

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-7.25%

+4.99%

+4.99%

BEINGAI (BEING_AI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEING_AI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEING_AIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00696326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEING_AI השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEINGAI (BEING_AI) מידע שוק

$ 19.64K
$ 19.64K$ 19.64K

--
----

$ 19.80K
$ 19.80K$ 19.80K

991.48M
991.48M 991.48M

999,359,591.722481
999,359,591.722481 999,359,591.722481

שווי השוק הנוכחי של BEINGAI הוא $ 19.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEING_AI הוא 991.48M, עם היצע כולל של 999359591.722481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.80K.

BEINGAI (BEING_AI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BEINGAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEINGAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEINGAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BEINGAIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.25%
30 ימים$ 0-6.58%
60 ימים$ 0+1.76%
90 ימים$ 0--

מה זהBEINGAI (BEING_AI)

Create, implement, and launch full-stack web applications that revolutionize your workflow. Built on robust technologies and frameworks, this platform is designed to empower users with seamless functionality and advanced capabilities. Harness the power of industry-leading tools, including Google, Ollama, and a variety of cutting-edge large language models (LLMs), to bring your ideas to life. The integration process is smooth and efficient, ensuring that all components of your web application work harmoniously. Whether you're developing a dynamic user interface, building secure back-end systems, or integrating advanced AI-driven functionalities, this solution streamlines the entire development lifecycle. By leveraging state-of-the-art LLMs, your applications can benefit from features like natural language processing, enhanced decision-making, and personalized user experiences. With a focus on simplicity and scalability, this platform allows developers of all skill levels to achieve their goals. Experienced programmers can take advantage of the advanced tools and customization options, while beginners benefit from intuitive interfaces and comprehensive support. By combining the power of LLMs with reliable infrastructure from trusted providers like Google, your applications are not only innovative but also robust and secure. Whether you're building applications for business, education, entertainment, or any other purpose, this platform ensures that the deployment process is as seamless as the development stage. It simplifies complex operations, enabling faster time-to-market without compromising quality. Additionally, the system’s flexibility ensures that your applications remain adaptable to evolving requirements and future growth. By integrating tools like Ollama and other LLM models, you gain access to cutting-edge AI capabilities that enhance your applications' functionality. These technologies support advanced analytics, predictive modeling, and user personalization, providing a competitive edge in a rapidly changing digital landscape. In essence, this platform serves as a comprehensive solution for creating, executing, and deploying full-stack web applications. Its combination of powerful tools, seamless integration, and AI-driven innovations ensures that your work processes are transformed, enabling you to achieve more in less time. Whether you’re an individual developer or part of a larger organization, this approach helps streamline your projects, enhance collaboration, and deliver exceptional results to your end users.

BEINGAI (BEING_AI) משאב

האתר הרשמי

BEINGAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BEINGAI (BEING_AI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BEINGAI (BEING_AI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BEINGAI.

בדוק את BEINGAI תחזית המחיר עכשיו‏!

BEING_AI למטבעות מקומיים

BEINGAI (BEING_AI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BEINGAI (BEING_AI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEING_AI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BEINGAI (BEING_AI)

כמה שווה BEINGAI (BEING_AI) היום?
החי BEING_AIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEING_AI ל USD?
המחיר הנוכחי של BEING_AI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BEINGAI?
שווי השוק של BEING_AI הוא $ 19.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEING_AI?
ההיצע במחזור של BEING_AI הוא 991.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEING_AI?
‏‏BEING_AI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00696326 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEING_AI?
BEING_AI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEING_AI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEING_AI הוא -- USD.
האם BEING_AI יעלה השנה?
BEING_AI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEING_AI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:51:43 (UTC+8)

