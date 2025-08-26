BEINGAI (BEING_AI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00696326 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -7.25% שינוי מחיר (7D) +4.99%

BEINGAI (BEING_AI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEING_AI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEING_AIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00696326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEING_AI השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEINGAI (BEING_AI) מידע שוק

שווי שוק $ 19.64K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.80K אספקת מחזור 991.48M אספקה כוללת 999,359,591.722481

שווי השוק הנוכחי של BEINGAI הוא $ 19.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEING_AI הוא 991.48M, עם היצע כולל של 999359591.722481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.80K.