BEINGAI מחיר (BEING_AI)
+0.55%
-7.25%
+4.99%
+4.99%
BEINGAI (BEING_AI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEING_AI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEING_AIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00696326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEING_AI השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BEINGAI הוא $ 19.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEING_AI הוא 991.48M, עם היצע כולל של 999359591.722481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.80K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BEINGAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEINGAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBEINGAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BEINGAIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.25%
|30 ימים
|$ 0
|-6.58%
|60 ימים
|$ 0
|+1.76%
|90 ימים
|$ 0
|--
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
