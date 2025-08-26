Beincom (BIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.01347349
גבוה 24 שעות $ 0.01477583
שיא כל הזמנים $ 0.0422829
המחיר הנמוך ביותר $ 0.0124738
שינוי מחיר (שעה אחת) -1.69%
שינוי מחיר (1D) -8.29%
שינוי מחיר (7D) -3.17%

Beincom (BIC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01350903. במהלך 24 השעות האחרונות, BIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01347349 לבין שיא של $ 0.01477583, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0422829, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0124738.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIC השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beincom (BIC) מידע שוק

שווי שוק $ 24.89M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.40M
אספקת מחזור 1.85B
אספקה כוללת 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beincom הוא $ 24.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIC הוא 1.85B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.40M.