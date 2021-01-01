Beincom (BIC) טוקנומיקה
Beincom (BIC) מידע
Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc.
Beincom (BIC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Beincom (BIC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Beincom (BIC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Beincom (BIC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BIC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BICהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BICטוקניומיקה, חקרו אתBICהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BIC חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BIC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BIC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.