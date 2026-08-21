BeFi Labs מחיר היום

מחיר BeFi Labs (BEFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEFI ל USD הוא $ 0 לכל BEFI.

BeFi Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,764, עם היצע במחזור של 152.39M BEFI. ב‑24 השעות האחרונות, BEFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.517735, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEFI נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +16.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.61.

BeFi Labs (BEFI) מידע שוק

שווי שוק $ 67.76K$ 67.76K $ 67.76K נפח (24 שעות) $ 14.61$ 14.61 $ 14.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.38K$ 93.38K $ 93.38K אספקת מחזור 152.39M 152.39M 152.39M אספקה כוללת 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BeFi Labs הוא $ 67.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.61. ההיצע במחזור של BEFI הוא 152.39M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.38K.