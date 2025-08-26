BeFaster Holder Token (BFHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00311172 $ 0.00311172 $ 0.00311172 24 שעות נמוך $ 0.0032059 $ 0.0032059 $ 0.0032059 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00311172$ 0.00311172 $ 0.00311172 גבוה 24 שעות $ 0.0032059$ 0.0032059 $ 0.0032059 שיא כל הזמנים $ 0.03788546$ 0.03788546 $ 0.03788546 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.44% שינוי מחיר (7D) +6.30% שינוי מחיר (7D) +6.30%

BeFaster Holder Token (BFHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00318053. במהלך 24 השעות האחרונות, BFHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00311172 לבין שיא של $ 0.0032059, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BFHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03788546, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BFHT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BeFaster Holder Token (BFHT) מידע שוק

שווי שוק $ 946.85K$ 946.85K $ 946.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 946.85K$ 946.85K $ 946.85K אספקת מחזור 297.70M 297.70M 297.70M אספקה כוללת 297,702,612.0 297,702,612.0 297,702,612.0

שווי השוק הנוכחי של BeFaster Holder Token הוא $ 946.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BFHT הוא 297.70M, עם היצע כולל של 297702612.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 946.85K.