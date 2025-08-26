Beem Communication (BEEM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00145202$ 0.00145202 $ 0.00145202 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -9.74% שינוי מחיר (7D) +0.61% שינוי מחיר (7D) +0.61%

Beem Communication (BEEM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEEM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEEMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00145202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEEM השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -9.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beem Communication (BEEM) מידע שוק

שווי שוק $ 656.02K$ 656.02K $ 656.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 656.02K$ 656.02K $ 656.02K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,990,000.0 999,990,000.0 999,990,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beem Communication הוא $ 656.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEEM הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999990000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 656.02K.