Beem Communication סֵמֶל

Beem Communication מחיר (BEEM)

לא רשום

1 BEEM ל USDמחיר חי:

$0.00065895
$0.00065895$0.00065895
-9.70%1D
mexc
USD
Beem Communication (BEEM) טבלת מחירים חיה
Beem Communication (BEEM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145202
$ 0.00145202$ 0.00145202

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-9.74%

+0.61%

+0.61%

Beem Communication (BEEM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEEM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEEMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00145202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEEM השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -9.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Beem Communication (BEEM) מידע שוק

$ 656.02K
$ 656.02K$ 656.02K

--
----

$ 656.02K
$ 656.02K$ 656.02K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,000.0
999,990,000.0 999,990,000.0

שווי השוק הנוכחי של Beem Communication הוא $ 656.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEEM הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999990000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 656.02K.

Beem Communication (BEEM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Beem Communicationל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeem Communication ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeem Communication ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Beem Communicationל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.74%
30 ימים$ 0-33.49%
60 ימים$ 0-17.93%
90 ימים$ 0--

מה זהBeem Communication (BEEM)

Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.

Beem Communication (BEEM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Beem Communicationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Beem Communication (BEEM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Beem Communication (BEEM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Beem Communication.

בדוק את Beem Communication תחזית המחיר עכשיו‏!

BEEM למטבעות מקומיים

Beem Communication (BEEM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Beem Communication (BEEM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEEM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Beem Communication (BEEM)

כמה שווה Beem Communication (BEEM) היום?
החי BEEMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEEM ל USD?
המחיר הנוכחי של BEEM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Beem Communication?
שווי השוק של BEEM הוא $ 656.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEEM?
ההיצע במחזור של BEEM הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEEM?
‏‏BEEM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00145202 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEEM?
BEEM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEEM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEEM הוא -- USD.
האם BEEM יעלה השנה?
BEEM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEEM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.