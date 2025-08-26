BEARXRPL ($BEAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00670972 $ 0.00670972 $ 0.00670972 24 שעות נמוך $ 0.0074618 $ 0.0074618 $ 0.0074618 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00670972$ 0.00670972 $ 0.00670972 גבוה 24 שעות $ 0.0074618$ 0.0074618 $ 0.0074618 שיא כל הזמנים $ 0.02166489$ 0.02166489 $ 0.02166489 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00481486$ 0.00481486 $ 0.00481486 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -10.00% שינוי מחיר (7D) -5.54% שינוי מחיר (7D) -5.54%

BEARXRPL ($BEAR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00671518. במהלך 24 השעות האחרונות, $BEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00670972 לבין שיא של $ 0.0074618, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02166489, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00481486.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BEAR השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -10.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BEARXRPL ($BEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M אספקת מחזור 587.71M 587.71M 587.71M אספקה כוללת 587,706,098.9435831 587,706,098.9435831 587,706,098.9435831

שווי השוק הנוכחי של BEARXRPL הוא $ 3.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BEAR הוא 587.71M, עם היצע כולל של 587706098.9435831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.94M.