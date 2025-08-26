Bazed Games מחיר (BAZED)
+0.07%
-21.08%
-29.78%
-29.78%
Bazed Games (BAZED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04851878. במהלך 24 השעות האחרונות, BAZED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0481747 לבין שיא של $ 0.061858, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAZEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.516385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0050751.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAZED השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -21.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bazed Games הוא $ 3.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAZED הוא 76.32M, עם היצע כולל של 76319082.92117779. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.69M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bazed Gamesל USDהיה $ -0.0129604022990136.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBazed Games ל USDהיה . $ +0.0053979956.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBazed Games ל USDהיה $ -0.0036905761.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bazed Gamesל USDהיה $ +0.01055924929434331.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0129604022990136
|-21.08%
|30 ימים
|$ +0.0053979956
|+11.13%
|60 ימים
|$ -0.0036905761
|-7.60%
|90 ימים
|$ +0.01055924929434331
|+27.82%
Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Bazed Games (BAZED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bazed Games (BAZED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bazed Games.
בדוק את Bazed Games תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Bazed Games (BAZED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAZED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.