Bazed Games (BAZED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0481747 $ 0.0481747 $ 0.0481747 24 שעות נמוך $ 0.061858 $ 0.061858 $ 0.061858 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0481747$ 0.0481747 $ 0.0481747 גבוה 24 שעות $ 0.061858$ 0.061858 $ 0.061858 שיא כל הזמנים $ 0.516385$ 0.516385 $ 0.516385 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0050751$ 0.0050751 $ 0.0050751 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -21.08% שינוי מחיר (7D) -29.78% שינוי מחיר (7D) -29.78%

Bazed Games (BAZED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04851878. במהלך 24 השעות האחרונות, BAZED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0481747 לבין שיא של $ 0.061858, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAZEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.516385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0050751.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAZED השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -21.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bazed Games (BAZED) מידע שוק

שווי שוק $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M אספקת מחזור 76.32M 76.32M 76.32M אספקה כוללת 76,319,082.92117779 76,319,082.92117779 76,319,082.92117779

שווי השוק הנוכחי של Bazed Games הוא $ 3.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAZED הוא 76.32M, עם היצע כולל של 76319082.92117779. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.69M.