Basey מחיר היום

מחיר Basey (BASEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASEY ל USD הוא $ 0 לכל BASEY.

Basey כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,787, עם היצע במחזור של 100.00B BASEY. ב‑24 השעות האחרונות, BASEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BASEY נע ב -- בשעה האחרונה ו +21.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Basey (BASEY) מידע שוק

שווי שוק $ 32.79K$ 32.79K $ 32.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.79K$ 32.79K $ 32.79K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Basey הוא $ 32.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASEY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.79K.