Basenji מחיר היום

מחיר Basenji (BENJI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00458853, עם שינוי של 3.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BENJI ל USD הוא $ 0.00458853 לכל BENJI.

Basenji כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,582,332, עם היצע במחזור של 1.00B BENJI. ב‑24 השעות האחרונות, BENJI סחר בין $ 0.00450469 (נמוך) ל $ 0.00482219 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.104985, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00450469.

ביצועים לטווח קצר, BENJI נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו -27.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Basenji (BENJI) מידע שוק

שווי שוק $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Basenji הוא $ 4.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BENJI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.58M.