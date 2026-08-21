Basemate מחיר היום

מחיר Basemate (BASEMATE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASEMATE ל USD הוא $ 0 לכל BASEMATE.

Basemate כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 195,717, עם היצע במחזור של 100.00B BASEMATE. ב‑24 השעות האחרונות, BASEMATE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BASEMATE נע ב -0.41% בשעה האחרונה ו +25.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Basemate (BASEMATE) מידע שוק

שווי שוק $ 195.72K$ 195.72K $ 195.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 195.72K$ 195.72K $ 195.72K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Basemate הוא $ 195.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASEMATE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.72K.