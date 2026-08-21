BaseFrog מחיר היום

מחיר BaseFrog (BFROG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BFROG ל USD הוא $ 0 לכל BFROG.

BaseFrog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,839, עם היצע במחזור של 210.00M BFROG. ב‑24 השעות האחרונות, BFROG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02637843, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BFROG נע ב +0.76% בשעה האחרונה ו +30.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 40.21.

BaseFrog (BFROG) מידע שוק

שווי שוק $ 42.84K$ 42.84K $ 42.84K נפח (24 שעות) $ 40.21$ 40.21 $ 40.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.84K$ 42.84K $ 42.84K אספקת מחזור 210.00M 210.00M 210.00M אספקה כוללת 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BaseFrog הוא $ 42.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 40.21. ההיצע במחזור של BFROG הוא 210.00M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.84K.