Based USA מחיר היום

מחיר Based USA (USA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USA ל USD הוא $ 0 לכל USA.

Based USA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,564, עם היצע במחזור של 1.00B USA. ב‑24 השעות האחרונות, USA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01342781, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, USA נע ב +1.76% בשעה האחרונה ו +11.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Based USA (USA) מידע שוק

שווי שוק $ 45.56K$ 45.56K $ 45.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.56K$ 45.56K $ 45.56K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based USA הוא $ 45.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.56K.