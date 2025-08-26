Based Beast Coin (BEAST) מידע על מחיר (USD)

Based Beast Coin (BEAST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01621968. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01603242 לבין שיא של $ 0.01781718, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEASTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.075244, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00711498.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAST השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -8.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Beast Coin (BEAST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Based Beast Coin הוא $ 162.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAST הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.27K.