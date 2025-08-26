עוד על BEAST

Based Beast Coin סֵמֶל

Based Beast Coin מחיר (BEAST)

לא רשום

1 BEAST ל USDמחיר חי:

$0.01622735
$0.01622735
-8.80%1D
Based Beast Coin (BEAST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:24:48 (UTC+8)

Based Beast Coin (BEAST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01603242
24 שעות נמוך
$ 0.01781718
גבוה 24 שעות

$ 0.01603242
$ 0.01781718
$ 0.075244
$ 0.00711498
+0.69%

-8.89%

+2.36%

+2.36%

Based Beast Coin (BEAST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01621968. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01603242 לבין שיא של $ 0.01781718, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEASTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.075244, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00711498.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAST השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -8.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Beast Coin (BEAST) מידע שוק

$ 162.27K
--
$ 162.27K
10.00M
10,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Based Beast Coin הוא $ 162.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAST הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.27K.

Based Beast Coin (BEAST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Based Beast Coinל USDהיה $ -0.00158299313474253.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Beast Coin ל USDהיה . $ +0.0001012205.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Beast Coin ל USDהיה $ +0.0098323051.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Based Beast Coinל USDהיה $ +0.005554421272753422.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00158299313474253-8.89%
30 ימים$ +0.0001012205+0.62%
60 ימים$ +0.0098323051+60.62%
90 ימים$ +0.005554421272753422+52.08%

מה זהBased Beast Coin (BEAST)

Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Based Beast Coin (BEAST) משאב

האתר הרשמי

Based Beast Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Beast Coin (BEAST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Beast Coin (BEAST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Beast Coin.

בדוק את Based Beast Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

BEAST למטבעות מקומיים

Based Beast Coin (BEAST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Beast Coin (BEAST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEAST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Based Beast Coin (BEAST)

כמה שווה Based Beast Coin (BEAST) היום?
החי BEASTהמחיר ב USD הוא 0.01621968 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEAST ל USD?
המחיר הנוכחי של BEAST ל USD הוא $ 0.01621968. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based Beast Coin?
שווי השוק של BEAST הוא $ 162.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEAST?
ההיצע במחזור של BEAST הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEAST?
‏‏BEAST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.075244 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEAST?
BEAST ‏‏רשם מחירATL של 0.00711498 USD.
מהו נפח המסחר של BEAST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEAST הוא -- USD.
האם BEAST יעלה השנה?
BEAST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEAST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Based Beast Coin (BEAST) עדכונים חשובים מהתעשייה

