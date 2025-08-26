Based Bario (BARIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0010855 גבוה 24 שעות $ 0.00128281 שיא כל הזמנים $ 0.00713476 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.59% שינוי מחיר (1D) -14.37% שינוי מחיר (7D) -32.14%

Based Bario (BARIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00109044. במהלך 24 השעות האחרונות, BARIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010855 לבין שיא של $ 0.00128281, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00713476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BARIO השתנה ב -2.59% במהלך השעה האחרונה, -14.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Bario (BARIO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.09M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based Bario הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BARIO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.