Base God (TYBG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000657 $ 0.0000657 $ 0.0000657 24 שעות נמוך $ 0.00007576 $ 0.00007576 $ 0.00007576 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000657$ 0.0000657 $ 0.0000657 גבוה 24 שעות $ 0.00007576$ 0.00007576 $ 0.00007576 שיא כל הזמנים $ 0.00070125$ 0.00070125 $ 0.00070125 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000226$ 0.00000226 $ 0.00000226 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.62% שינוי מחיר (1D) -13.13% שינוי מחיר (7D) -12.11% שינוי מחיר (7D) -12.11%

Base God (TYBG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006563. במהלך 24 השעות האחרונות, TYBG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000657 לבין שיא של $ 0.00007576, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYBGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00070125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000226.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYBG השתנה ב -2.62% במהלך השעה האחרונה, -13.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Base God (TYBG) מידע שוק

שווי שוק $ 8.08M$ 8.08M $ 8.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.08M$ 8.08M $ 8.08M אספקת מחזור 122.93B 122.93B 122.93B אספקה כוללת 122,931,702,405.52266 122,931,702,405.52266 122,931,702,405.52266

שווי השוק הנוכחי של Base God הוא $ 8.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYBG הוא 122.93B, עם היצע כולל של 122931702405.52266. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.08M.