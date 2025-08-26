עוד על TYBG

Base God סֵמֶל

Base God מחיר (TYBG)

לא רשום

1 TYBG ל USDמחיר חי:

--
----
-13.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Base God (TYBG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:47 (UTC+8)

Base God (TYBG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000657
$ 0.0000657
24 שעות נמוך
$ 0.00007576
$ 0.00007576
גבוה 24 שעות

$ 0.0000657
$ 0.0000657

$ 0.00007576
$ 0.00007576

$ 0.00070125
$ 0.00070125

$ 0.00000226
$ 0.00000226

-2.62%

-13.13%

-12.11%

-12.11%

Base God (TYBG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006563. במהלך 24 השעות האחרונות, TYBG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000657 לבין שיא של $ 0.00007576, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYBGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00070125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000226.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYBG השתנה ב -2.62% במהלך השעה האחרונה, -13.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Base God (TYBG) מידע שוק

$ 8.08M
$ 8.08M

--
----

$ 8.08M
$ 8.08M

122.93B
122.93B

122,931,702,405.52266
122,931,702,405.52266

שווי השוק הנוכחי של Base God הוא $ 8.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYBG הוא 122.93B, עם היצע כולל של 122931702405.52266. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.08M.

Base God (TYBG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Base Godל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBase God ל USDהיה . $ -0.0000010951.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBase God ל USDהיה $ +0.0000118546.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Base Godל USDהיה $ -0.00001514533052765712.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.13%
30 ימים$ -0.0000010951-1.66%
60 ימים$ +0.0000118546+18.06%
90 ימים$ -0.00001514533052765712-18.74%

מה זהBase God (TYBG)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Base God (TYBG) משאב

האתר הרשמי

Base Godתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Base God (TYBG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Base God (TYBG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Base God.

בדוק את Base God תחזית המחיר עכשיו‏!

TYBG למטבעות מקומיים

Base God (TYBG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Base God (TYBG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TYBG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Base God (TYBG)

כמה שווה Base God (TYBG) היום?
החי TYBGהמחיר ב USD הוא 0.00006563 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TYBG ל USD?
המחיר הנוכחי של TYBG ל USD הוא $ 0.00006563. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Base God?
שווי השוק של TYBG הוא $ 8.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TYBG?
ההיצע במחזור של TYBG הוא 122.93B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TYBG?
‏‏TYBG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00070125 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TYBG?
TYBG ‏‏רשם מחירATL של 0.00000226 USD.
מהו נפח המסחר של TYBG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TYBG הוא -- USD.
האם TYBG יעלה השנה?
TYBG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TYBG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:47 (UTC+8)

Base God (TYBG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

