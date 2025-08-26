bane מחיר ($BANE)
bane ($BANE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BANE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BANEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00103846, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BANE השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -6.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של bane הוא $ 24.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BANE הוא 999.14M, עם היצע כולל של 999138256.688393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.14K.
במהלך היום, השינוי במחיר של baneל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbane ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbane ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של baneל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.92%
|30 ימים
|$ 0
|+0.03%
|60 ימים
|$ 0
|+14.74%
|90 ימים
|$ 0
|--
bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs.
