bane סֵמֶל

bane מחיר ($BANE)

לא רשום

1 $BANE ל USDמחיר חי:

--
----
-6.90%1D
mexc
USD
bane ($BANE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:50:18 (UTC+8)

bane ($BANE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103846
$ 0.00103846$ 0.00103846

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-6.92%

+3.72%

+3.72%

bane ($BANE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BANE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BANEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00103846, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BANE השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -6.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bane ($BANE) מידע שוק

$ 24.14K
$ 24.14K$ 24.14K

--
----

$ 24.14K
$ 24.14K$ 24.14K

999.14M
999.14M 999.14M

999,138,256.688393
999,138,256.688393 999,138,256.688393

שווי השוק הנוכחי של bane הוא $ 24.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BANE הוא 999.14M, עם היצע כולל של 999138256.688393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.14K.

bane ($BANE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של baneל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbane ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbane ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של baneל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.92%
30 ימים$ 0+0.03%
60 ימים$ 0+14.74%
90 ימים$ 0--

מה זהbane ($BANE)

bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

bane ($BANE) משאב

האתר הרשמי

baneתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה bane ($BANE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות bane ($BANE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור bane.

בדוק את bane תחזית המחיר עכשיו‏!

$BANE למטבעות מקומיים

bane ($BANE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של bane ($BANE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $BANE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על bane ($BANE)

כמה שווה bane ($BANE) היום?
החי $BANEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $BANE ל USD?
המחיר הנוכחי של $BANE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של bane?
שווי השוק של $BANE הוא $ 24.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $BANE?
ההיצע במחזור של $BANE הוא 999.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $BANE?
‏‏$BANE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00103846 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $BANE?
$BANE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $BANE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $BANE הוא -- USD.
האם $BANE יעלה השנה?
$BANE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $BANE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
