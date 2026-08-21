Bald Eagle מחיר היום

מחיר Bald Eagle (EAGLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EAGLE ל USD הוא $ 0 לכל EAGLE.

Bald Eagle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,134.64, עם היצע במחזור של 1.00B EAGLE. ב‑24 השעות האחרונות, EAGLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EAGLE נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bald Eagle (EAGLE) מידע שוק

שווי שוק $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bald Eagle הוא $ 18.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EAGLE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.13K.