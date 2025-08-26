BAKKT (BAKKT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00014377 $ 0.00014377 $ 0.00014377 24 שעות נמוך $ 0.00016507 $ 0.00016507 $ 0.00016507 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00014377$ 0.00014377 $ 0.00014377 גבוה 24 שעות $ 0.00016507$ 0.00016507 $ 0.00016507 שיא כל הזמנים $ 0.003245$ 0.003245 $ 0.003245 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0001073$ 0.0001073 $ 0.0001073 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -11.21% שינוי מחיר (7D) -11.72% שינוי מחיר (7D) -11.72%

BAKKT (BAKKT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00014594. במהלך 24 השעות האחרונות, BAKKT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00014377 לבין שיא של $ 0.00016507, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAKKTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0001073.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAKKT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -11.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BAKKT (BAKKT) מידע שוק

שווי שוק $ 145.21K$ 145.21K $ 145.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 145.21K$ 145.21K $ 145.21K אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,685,676.316895 999,685,676.316895 999,685,676.316895

שווי השוק הנוכחי של BAKKT הוא $ 145.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAKKT הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999685676.316895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.21K.