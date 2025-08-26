Bag (BAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00620995$ 0.00620995 $ 0.00620995 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -5.19% שינוי מחיר (7D) +2.34% שינוי מחיר (7D) +2.34%

Bag (BAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00620995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAG השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -5.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bag (BAG) מידע שוק

שווי שוק $ 853.95K$ 853.95K $ 853.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 853.95K$ 853.95K $ 853.95K אספקת מחזור 5.94B 5.94B 5.94B אספקה כוללת 5,937,926,057.770833 5,937,926,057.770833 5,937,926,057.770833

שווי השוק הנוכחי של Bag הוא $ 853.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAG הוא 5.94B, עם היצע כולל של 5937926057.770833. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 853.95K.