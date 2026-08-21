Backstage מחיר היום

מחיר Backstage (BKS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BKS ל USD הוא $ 0 לכל BKS.

Backstage כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 199,979, עם היצע במחזור של 729.19M BKS. ב‑24 השעות האחרונות, BKS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01620095, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BKS נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -4.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.80K.

Backstage (BKS) מידע שוק

שווי שוק $ 199.98K$ 199.98K $ 199.98K נפח (24 שעות) $ 3.80K$ 3.80K $ 3.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 274.25K$ 274.25K $ 274.25K אספקת מחזור 729.19M 729.19M 729.19M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Backstage הוא $ 199.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.80K. ההיצע במחזור של BKS הוא 729.19M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 274.25K.