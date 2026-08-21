Backed מחיר היום

מחיר Backed (BACKED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 25.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BACKED ל USD הוא $ 0 לכל BACKED.

Backed כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 179,683, עם היצע במחזור של 980.30M BACKED. ב‑24 השעות האחרונות, BACKED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BACKED נע ב -4.25% בשעה האחרונה ו -32.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 23.94K.

Backed (BACKED) מידע שוק

שווי שוק $ 179.68K$ 179.68K $ 179.68K נפח (24 שעות) $ 23.94K$ 23.94K $ 23.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.68K$ 179.68K $ 179.68K אספקת מחזור 980.30M 980.30M 980.30M אספקה כוללת 980,299,587.0 980,299,587.0 980,299,587.0

שווי השוק הנוכחי של Backed הוא $ 179.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.94K. ההיצע במחזור של BACKED הוא 980.30M, עם היצע כולל של 980299587.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.68K.