Babelfish מחיר היום

מחיר Babelfish ($FISH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $FISH ל USD הוא $ 0 לכל $FISH.

Babelfish כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,996, עם היצע במחזור של 420.00M $FISH. ב‑24 השעות האחרונות, $FISH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01811053, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $FISH נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.13.

Babelfish ($FISH) מידע שוק

שווי שוק $ 67.00K$ 67.00K $ 67.00K נפח (24 שעות) $ 11.13$ 11.13 $ 11.13 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.00K$ 67.00K $ 67.00K אספקת מחזור 420.00M 420.00M 420.00M אספקה כוללת 420,000,001.0 420,000,001.0 420,000,001.0

שווי השוק הנוכחי של Babelfish הוא $ 67.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.13. ההיצע במחזור של $FISH הוא 420.00M, עם היצע כולל של 420000001.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.00K.