ayFLOW מחיר היום

מחיר ayFLOW (AYFLOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.03631232, עם שינוי של 1.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AYFLOW ל USD הוא $ 0.03631232 לכל AYFLOW.

ayFLOW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 762,971, עם היצע במחזור של 20.99M AYFLOW. ב‑24 השעות האחרונות, AYFLOW סחר בין $ 0.03381419 (נמוך) ל $ 0.03742492 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.429407, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02914672.

ביצועים לטווח קצר, AYFLOW נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו -7.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.51K.

ayFLOW (AYFLOW) מידע שוק

שווי שוק $ 762.97K$ 762.97K $ 762.97K נפח (24 שעות) $ 1.51K$ 1.51K $ 1.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 762.97K$ 762.97K $ 762.97K אספקת מחזור 20.99M 20.99M 20.99M אספקה כוללת 20,987,893.57281516 20,987,893.57281516 20,987,893.57281516

שווי השוק הנוכחי של ayFLOW הוא $ 762.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51K. ההיצע במחזור של AYFLOW הוא 20.99M, עם היצע כולל של 20987893.57281516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 762.97K.