Awoo מחיר היום

מחיר Awoo (AWOO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AWOO ל USD הוא $ 0 לכל AWOO.

Awoo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,358, עם היצע במחזור של 499.99M AWOO. ב‑24 השעות האחרונות, AWOO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AWOO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +10.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Awoo (AWOO) מידע שוק

שווי שוק $ 42.36K$ 42.36K $ 42.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.36K$ 42.36K $ 42.36K אספקת מחזור 499.99M 499.99M 499.99M אספקה כוללת 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553 499,989,973.55639553

שווי השוק הנוכחי של Awoo הוא $ 42.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AWOO הוא 499.99M, עם היצע כולל של 499989973.55639553. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.36K.