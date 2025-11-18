Avo מחיר היום

מחיר Avo (AVO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00640206, עם שינוי של 15.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVO ל USD הוא $ 0.00640206 לכל AVO.

Avo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,399,703, עם היצע במחזור של 999.97M AVO. ב‑24 השעות האחרונות, AVO סחר בין $ 0.00494667 (נמוך) ל $ 0.00761 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02710749, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AVO נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -47.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Avo (AVO) מידע שוק

שווי שוק $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,969,130.8374528 999,969,130.8374528 999,969,130.8374528

שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.40M.