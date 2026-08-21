Aventus מחיר היום

מחיר Aventus (AVT) בזמן אמת היום הוא $ 0.198998, עם שינוי של 2.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVT ל USD הוא $ 0.198998 לכל AVT.

Aventus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,109,381, עם היצע במחזור של 10.60M AVT. ב‑24 השעות האחרונות, AVT סחר בין $ 0.191479 (נמוך) ל $ 0.21545 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, AVT נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -50.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 101.73K.

Aventus (AVT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M נפח (24 שעות) $ 101.73K$ 101.73K $ 101.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M אספקת מחזור 10.60M 10.60M 10.60M אספקה כוללת 10,600,000.0 10,600,000.0 10,600,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aventus הוא $ 2.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 101.73K. ההיצע במחזור של AVT הוא 10.60M, עם היצע כולל של 10600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.