Autonomous Secure Dollar סֵמֶל

Autonomous Secure Dollar מחיר (USSD)

לא רשום

1 USSD ל USDמחיר חי:

$0.997126
$0.997126
-0.20%1D
mexc
USD
Autonomous Secure Dollar (USSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:02:20 (UTC+8)

Autonomous Secure Dollar (USSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.978156
$ 0.978156
24 שעות נמוך
$ 1.005
$ 1.005
גבוה 24 שעות

$ 0.978156
$ 0.978156

$ 1.005
$ 1.005

$ 1.092
$ 1.092

$ 0.645416
$ 0.645416

+0.03%

-0.23%

-0.00%

-0.00%

Autonomous Secure Dollar (USSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997126. במהלך 24 השעות האחרונות, USSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.978156 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.092, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.645416.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USSD השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autonomous Secure Dollar (USSD) מידע שוק

$ 71.73K
$ 71.73K

--
--

$ 71.73K
$ 71.73K

71.93K
71.93K

71,933.869846
71,933.869846

שווי השוק הנוכחי של Autonomous Secure Dollar הוא $ 71.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USSD הוא 71.93K, עם היצע כולל של 71933.869846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.73K.

Autonomous Secure Dollar (USSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Autonomous Secure Dollarל USDהיה $ -0.0023166168928217.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAutonomous Secure Dollar ל USDהיה . $ +0.0000555399.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAutonomous Secure Dollar ל USDהיה $ +0.0009237375.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Autonomous Secure Dollarל USDהיה $ +0.0018768575523655.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0023166168928217-0.23%
30 ימים$ +0.0000555399+0.01%
60 ימים$ +0.0009237375+0.09%
90 ימים$ +0.0018768575523655+0.19%

מה זהAutonomous Secure Dollar (USSD)

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

Autonomous Secure Dollar (USSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Autonomous Secure Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Autonomous Secure Dollar (USSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Autonomous Secure Dollar (USSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Autonomous Secure Dollar.

Autonomous Secure Dollar (USSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Autonomous Secure Dollar (USSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Autonomous Secure Dollar (USSD)

כמה שווה Autonomous Secure Dollar (USSD) היום?
החי USSDהמחיר ב USD הוא 0.997126 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USSD ל USD?
המחיר הנוכחי של USSD ל USD הוא $ 0.997126. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Autonomous Secure Dollar?
שווי השוק של USSD הוא $ 71.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USSD?
ההיצע במחזור של USSD הוא 71.93K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USSD?
‏‏USSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.092 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USSD?
USSD ‏‏רשם מחירATL של 0.645416 USD.
מהו נפח המסחר של USSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USSD הוא -- USD.
האם USSD יעלה השנה?
USSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Autonomous Secure Dollar (USSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

