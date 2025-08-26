Autonomous Secure Dollar (USSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.978156 $ 0.978156 $ 0.978156 24 שעות נמוך $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.978156$ 0.978156 $ 0.978156 גבוה 24 שעות $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 שיא כל הזמנים $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 המחיר הנמוך ביותר $ 0.645416$ 0.645416 $ 0.645416 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -0.23% שינוי מחיר (7D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

Autonomous Secure Dollar (USSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997126. במהלך 24 השעות האחרונות, USSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.978156 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.092, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.645416.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USSD השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autonomous Secure Dollar (USSD) מידע שוק

שווי שוק $ 71.73K$ 71.73K $ 71.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.73K$ 71.73K $ 71.73K אספקת מחזור 71.93K 71.93K 71.93K אספקה כוללת 71,933.869846 71,933.869846 71,933.869846

שווי השוק הנוכחי של Autonomous Secure Dollar הוא $ 71.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USSD הוא 71.93K, עם היצע כולל של 71933.869846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.73K.