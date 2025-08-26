עוד על TXL

TXL מידע על מחיר

TXL אתר רשמי

TXL טוקניומיקה

TXL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Autobahn Network סֵמֶל

Autobahn Network מחיר (TXL)

לא רשום

1 TXL ל USDמחיר חי:

$0.00010322
$0.00010322$0.00010322
-88.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Autobahn Network (TXL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:47:33 (UTC+8)

Autobahn Network (TXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.812598
$ 0.812598$ 0.812598

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

-88.70%

-97.00%

-97.00%

Autobahn Network (TXL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.812598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TXL השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -88.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-97.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autobahn Network (TXL) מידע שוק

$ 13.11K
$ 13.11K$ 13.11K

--
----

$ 61.87K
$ 61.87K$ 61.87K

127.12M
127.12M 127.12M

599,995,118.6439197
599,995,118.6439197 599,995,118.6439197

שווי השוק הנוכחי של Autobahn Network הוא $ 13.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TXL הוא 127.12M, עם היצע כולל של 599995118.6439197. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.87K.

Autobahn Network (TXL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Autobahn Networkל USDהיה $ -0.000810569936187197.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAutobahn Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAutobahn Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Autobahn Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000810569936187197-88.70%
30 ימים$ 0-86.62%
60 ימים$ 0-95.14%
90 ימים$ 0--

מה זהAutobahn Network (TXL)

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Autobahn Network (TXL) משאב

האתר הרשמי

Autobahn Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Autobahn Network (TXL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Autobahn Network (TXL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Autobahn Network.

בדוק את Autobahn Network תחזית המחיר עכשיו‏!

TXL למטבעות מקומיים

Autobahn Network (TXL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Autobahn Network (TXL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TXL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Autobahn Network (TXL)

כמה שווה Autobahn Network (TXL) היום?
החי TXLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TXL ל USD?
המחיר הנוכחי של TXL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Autobahn Network?
שווי השוק של TXL הוא $ 13.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TXL?
ההיצע במחזור של TXL הוא 127.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TXL?
‏‏TXL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.812598 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TXL?
TXL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TXL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TXL הוא -- USD.
האם TXL יעלה השנה?
TXL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TXL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:47:33 (UTC+8)

Autobahn Network (TXL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.