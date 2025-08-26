Autobahn Network (TXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.812598
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.93%
שינוי מחיר (1D) -88.70%
שינוי מחיר (7D) -97.00%

Autobahn Network (TXL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.812598, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TXL השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -88.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-97.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autobahn Network (TXL) מידע שוק

שווי שוק $ 13.11K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.87K
אספקת מחזור 127.12M
אספקה כוללת 599,995,118.6439197

שווי השוק הנוכחי של Autobahn Network הוא $ 13.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TXL הוא 127.12M, עם היצע כולל של 599995118.6439197. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.87K.