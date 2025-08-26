Autist (AUTIST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.187848 גבוה 24 שעות $ 0.241247 שיא כל הזמנים $ 29.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.131896 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -22.10% שינוי מחיר (7D) -33.08%

Autist (AUTIST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.187865. במהלך 24 השעות האחרונות, AUTIST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.187848 לבין שיא של $ 0.241247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUTISTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 29.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.131896.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUTIST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -22.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autist (AUTIST) מידע שוק

שווי שוק $ 106.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.16K אספקת מחזור 565.10K אספקה כוללת 565,100.1

שווי השוק הנוכחי של Autist הוא $ 106.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUTIST הוא 565.10K, עם היצע כולל של 565100.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.16K.