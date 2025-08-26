עוד על AUTIST

AUTIST מידע על מחיר

AUTIST אתר רשמי

AUTIST טוקניומיקה

AUTIST תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Autist סֵמֶל

Autist מחיר (AUTIST)

לא רשום

1 AUTIST ל USDמחיר חי:

$0.187865
$0.187865$0.187865
-22.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Autist (AUTIST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:33:24 (UTC+8)

Autist (AUTIST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.187848
$ 0.187848$ 0.187848
24 שעות נמוך
$ 0.241247
$ 0.241247$ 0.241247
גבוה 24 שעות

$ 0.187848
$ 0.187848$ 0.187848

$ 0.241247
$ 0.241247$ 0.241247

$ 29.33
$ 29.33$ 29.33

$ 0.131896
$ 0.131896$ 0.131896

--

-22.10%

-33.08%

-33.08%

Autist (AUTIST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.187865. במהלך 24 השעות האחרונות, AUTIST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.187848 לבין שיא של $ 0.241247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUTISTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 29.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.131896.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUTIST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -22.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autist (AUTIST) מידע שוק

$ 106.16K
$ 106.16K$ 106.16K

--
----

$ 106.16K
$ 106.16K$ 106.16K

565.10K
565.10K 565.10K

565,100.1
565,100.1 565,100.1

שווי השוק הנוכחי של Autist הוא $ 106.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUTIST הוא 565.10K, עם היצע כולל של 565100.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.16K.

Autist (AUTIST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Autistל USDהיה $ -0.0533170313899873.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAutist ל USDהיה . $ -0.0742760911.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAutist ל USDהיה $ -0.1383324577.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Autistל USDהיה $ -1.1344762106535586.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0533170313899873-22.10%
30 ימים$ -0.0742760911-39.53%
60 ימים$ -0.1383324577-73.63%
90 ימים$ -1.1344762106535586-85.79%

מה זהAutist (AUTIST)

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Autist (AUTIST) משאב

האתר הרשמי

Autistתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Autist (AUTIST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Autist (AUTIST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Autist.

בדוק את Autist תחזית המחיר עכשיו‏!

AUTIST למטבעות מקומיים

Autist (AUTIST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Autist (AUTIST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AUTIST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Autist (AUTIST)

כמה שווה Autist (AUTIST) היום?
החי AUTISTהמחיר ב USD הוא 0.187865 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AUTIST ל USD?
המחיר הנוכחי של AUTIST ל USD הוא $ 0.187865. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Autist?
שווי השוק של AUTIST הוא $ 106.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AUTIST?
ההיצע במחזור של AUTIST הוא 565.10K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AUTIST?
‏‏AUTIST השיג מחיר שיא (ATH) של 29.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AUTIST?
AUTIST ‏‏רשם מחירATL של 0.131896 USD.
מהו נפח המסחר של AUTIST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AUTIST הוא -- USD.
האם AUTIST יעלה השנה?
AUTIST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AUTIST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:33:24 (UTC+8)

Autist (AUTIST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.