Aussie Dollar Token מחיר היום

מחיר Aussie Dollar Token (AUDX) בזמן אמת היום הוא $ 0.713686, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUDX ל USD הוא $ 0.713686 לכל AUDX.

Aussie Dollar Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,253,878, עם היצע במחזור של 3.16M AUDX. ב‑24 השעות האחרונות, AUDX סחר בין $ 0.711696 (נמוך) ל $ 0.713861 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.22, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.099824.

ביצועים לטווח קצר, AUDX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +1.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 548.77.

Aussie Dollar Token (AUDX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M נפח (24 שעות) $ 548.77$ 548.77 $ 548.77 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M אספקת מחזור 3.16M 3.16M 3.16M אספקה כוללת 3,158,067.0 3,158,067.0 3,158,067.0

שווי השוק הנוכחי של Aussie Dollar Token הוא $ 2.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 548.77. ההיצע במחזור של AUDX הוא 3.16M, עם היצע כולל של 3158067.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.25M.