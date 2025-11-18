AUSSIE BAG WORKERS מחיר היום

מחיר AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUSBAGWORK ל USD הוא -- לכל AUSBAGWORK.

AUSSIE BAG WORKERS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,251.84, עם היצע במחזור של 999.47M AUSBAGWORK. ב‑24 השעות האחרונות, AUSBAGWORK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00102885, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AUSBAGWORK נע ב +8.59% בשעה האחרונה ו +8.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) מידע שוק

שווי שוק $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.25K$ 11.25K $ 11.25K אספקת מחזור 999.47M 999.47M 999.47M אספקה כוללת 999,473,696.733379 999,473,696.733379 999,473,696.733379

שווי השוק הנוכחי של AUSSIE BAG WORKERS הוא $ 11.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUSBAGWORK הוא 999.47M, עם היצע כולל של 999473696.733379. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.25K.