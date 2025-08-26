AuraFarming (AURAFARM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0014106 גבוה 24 שעות $ 0.00172285 שיא כל הזמנים $ 0.0048771 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00043676 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -12.92% שינוי מחיר (7D) -8.96%

AuraFarming (AURAFARM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00141561. במהלך 24 השעות האחרונות, AURAFARM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0014106 לבין שיא של $ 0.00172285, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AURAFARMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0048771, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00043676.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AURAFARM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -12.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AuraFarming (AURAFARM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.42M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.42M אספקת מחזור 999.67M אספקה כוללת 999,672,126.865866

שווי השוק הנוכחי של AuraFarming הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AURAFARM הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999672126.865866. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.