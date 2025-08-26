עוד על AURAFARM

AuraFarming סֵמֶל

AuraFarming מחיר (AURAFARM)

1 AURAFARM ל USD מחיר חי:

$0.00141438
$0.00141438
-13.00%1D
AuraFarming (AURAFARM) טבלת מחירים חיה
AuraFarming (AURAFARM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.03%

-12.92%

-8.96%

-8.96%

AuraFarming (AURAFARM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00141561. במהלך 24 השעות האחרונות, AURAFARM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0014106 לבין שיא של $ 0.00172285, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AURAFARMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0048771, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00043676.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AURAFARM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -12.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AuraFarming (AURAFARM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של AuraFarming הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AURAFARM הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999672126.865866. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.

AuraFarming (AURAFARM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AuraFarmingל USDהיה $ -0.000210209661387145.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAuraFarming ל USDהיה . $ +0.0009681559.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAuraFarming ל USDהיה $ +0.0001864539.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AuraFarmingל USDהיה $ -0.0007564927528208686.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000210209661387145-12.92%
30 ימים$ +0.0009681559+68.39%
60 ימים$ +0.0001864539+13.17%
90 ימים$ -0.0007564927528208686-34.82%

מה זהAuraFarming (AURAFARM)

Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points.

AuraFarming (AURAFARM) משאב

האתר הרשמי

AuraFarmingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AuraFarming (AURAFARM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AuraFarming (AURAFARM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AuraFarming.

בדוק את AuraFarming תחזית המחיר עכשיו‏!

AURAFARM למטבעות מקומיים

AuraFarming (AURAFARM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AuraFarming (AURAFARM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AURAFARM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AuraFarming (AURAFARM)

כמה שווה AuraFarming (AURAFARM) היום?
החי AURAFARMהמחיר ב USD הוא 0.00141561 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AURAFARM ל USD?
המחיר הנוכחי של AURAFARM ל USD הוא $ 0.00141561. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AuraFarming?
שווי השוק של AURAFARM הוא $ 1.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AURAFARM?
ההיצע במחזור של AURAFARM הוא 999.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AURAFARM?
‏‏AURAFARM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0048771 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AURAFARM?
AURAFARM ‏‏רשם מחירATL של 0.00043676 USD.
מהו נפח המסחר של AURAFARM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AURAFARM הוא -- USD.
האם AURAFARM יעלה השנה?
AURAFARM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AURAFARM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
