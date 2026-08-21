Atrium Hermes מחיר היום

מחיר Atrium Hermes (ATRIUM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATRIUM ל USD הוא $ 0 לכל ATRIUM.

Atrium Hermes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,195, עם היצע במחזור של 100.00B ATRIUM. ב‑24 השעות האחרונות, ATRIUM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ATRIUM נע ב +1.75% בשעה האחרונה ו +25.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Atrium Hermes (ATRIUM) מידע שוק

שווי שוק $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Atrium Hermes הוא $ 26.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATRIUM הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.20K.