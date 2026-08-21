Athledium מחיר היום

מחיר Athledium (AEM) בזמן אמת היום הוא $ 0.03510329, עם שינוי של 0.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AEM ל USD הוא $ 0.03510329 לכל AEM.

Athledium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 128,634, עם היצע במחזור של 3.66M AEM. ב‑24 השעות האחרונות, AEM סחר בין $ 0.02977072 (נמוך) ל $ 0.051958 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.055296, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01299746.

ביצועים לטווח קצר, AEM נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +129.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 315.73K.

Athledium (AEM) מידע שוק

שווי שוק $ 128.63K$ 128.63K $ 128.63K נפח (24 שעות) $ 315.73K$ 315.73K $ 315.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.13M$ 35.13M $ 35.13M אספקת מחזור 3.66M 3.66M 3.66M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Athledium הוא $ 128.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 315.73K. ההיצע במחזור של AEM הוא 3.66M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.13M.