ASYM (ASYM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.0010816 $ 0.0010816 $ 0.0010816 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.0010816$ 0.0010816 $ 0.0010816 שיא כל הזמנים $ 0.01032666$ 0.01032666 $ 0.01032666 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -17.75% שינוי מחיר (7D) -4.89% שינוי מחיר (7D) -4.89%

ASYM (ASYM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASYM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.0010816, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASYMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01032666, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASYM השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -17.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ASYM (ASYM) מידע שוק

שווי שוק $ 860.64K$ 860.64K $ 860.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 860.64K$ 860.64K $ 860.64K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,902,127.809656 999,902,127.809656 999,902,127.809656

שווי השוק הנוכחי של ASYM הוא $ 860.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASYM הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999902127.809656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 860.64K.