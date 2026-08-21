Astherus מחיר היום

מחיר Astherus (ASTHERUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTHERUS ל USD הוא $ 0 לכל ASTHERUS.

Astherus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,254, עם היצע במחזור של 1.00B ASTHERUS. ב‑24 השעות האחרונות, ASTHERUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00203166, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ASTHERUS נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +18.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Astherus (ASTHERUS) מידע שוק

שווי שוק $ 33.25K$ 33.25K $ 33.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.25K$ 33.25K $ 33.25K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Astherus הוא $ 33.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTHERUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.25K.